В Украине за сутки 10 533 новых случая Covid-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 10 533 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 3 576 человек, умерло 286 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«10 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 30 марта 2021 года. В частности, заболели 367 детей и 250 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 597 человек; летальных случаев — 286; выздоровело — 3 576 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook во вторник утром.

Днем ранее, 29 марта сообщалось о 8 346 новых случаях, 28 марта было зафиксировано 11 932 новых случая инфицирования COVID-19, 27 марта фиксировали 17 424 новых случая инфицирования, 26 марта сообщалось о рекордных с начала пандемии 18 132 новых случаях инфицирования, 25 марта сообщалось о 16 669 новых случаях COVID-19, 24 марта министр сообщал о 14 174 новых случаях инфицирования COVID-19, 23 марта министр сообщил о 11 476 новых заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 1 662 942 человека, 32 418 пациентов скончались, 1 307 076 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.