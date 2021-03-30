У 70% перенесших COVID фиксируются случаи «постковидного синдрома»

После выздоровления от коронавируса многим украинцам необходима реабилитация, ведь случаи «постковидного синдрома» участились. Теперь фиксируют до 70% различных посткоронавирусных осложнений.

Об этом брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Просто вылечить человека от COVID уже недостаточно. Медики фиксируют до 70% различных постковидных осложнений», — сказал Степанов.

По словам министра, для решения этой проблемы создана рабочая группа для наработки пакета инициатив по постковидной реабилитации.

«Наработки комплексного лечения легочных осложнений, поражений центральной нервной системы, психологическая реабилитация — наша задача в течение года», — отметил Степанов.

По словам министра, причинами сложного «постковидного синдрома» являются мутировавший «британский» штамм коронавируса и пренебрежительное отношение некоторых граждан к карантинным ограничениям.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 10 533 человека. Больше всего заражений в Киеве, Львовской и Киевской областях.