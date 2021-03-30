Канада приостановила вакцинацию пожилых препаратом AstraZeneca

Национальный консультативный комитет по иммунизации (NACI) Канады рекомендовал не использовать вакцину от коронавируса AstraZeneca для вакцинации людей старше 55 лет. Предупреждение было связано с новыми случаями тромбоза в Европе среди привитых. По данным Минздрава страны, подобных случаев в Канаде не выявлено.

Минздрав сообщил, что представит дополнительные условия выдачи разрешений на использование как вакцины AstraZeneca, так и вакцины Института сыворотки Индии — второго препарата, использующегося в стране. Их разработчики должны будут оценить риски и выгоды от использования вакцин в зависимости от пола и возраста, после чего Минздрав изучит информацию и примет решение о дальнейших регуляторных действиях.

В марте несколько европейских стран временно отказались от применения вакцины AstraZeneca в связи со случаями тромбоза. Разработчик препарата, Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство лекарственных средств заявили о безопасности вакцины. После этого некоторая часть стран возобновила использование препарата. Канада на пике скептицизма к вакцине в Европе заявляла о безопасности вакцины.