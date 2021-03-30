В РФ выявили минимальное с конца сентября количество заболевших COVID

За последние 24 часа в России зафиксировали 8277 заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщил местный оперативный штаб по борьбе с этим заболеванием. Это минимальные показатели с конца сентября прошлого года.

При этом за сутки в РФ зафиксировали 409 смертей от коронавируса, это существенный рост по сравнению с понедельником (293).

Напомним, в Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 10 533 человека. Больше всего заражений в Киеве, Львовской и Киевской областях.