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Крупнейший ТРЦ «Respublika» продали путем сговора, - Антимонопольный комитет

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Крупнейший ТРЦ «Respublika» продали путем сговора, - Антимонопольный комитет

Антимонопольный комитет признал нарушением экономической конкуренции сговор трех компаний при проведении аукциона по продаже кредитного требования, обеспечением которого является ТРЦ «Республика», который должен стать крупнейшим в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В прошлом году банк «Надра» продал указанные права на веб-портале ProZorro на «голландском аукционе». Эта процедура предусматривает автоматическое пошаговое снижение цены системой, пока один из участников не подаст «ставку» с фиксацией цены. На следующем этапе аукциона другие участники имеют право подать предложение по более высокой цене. И все же первом участнику предоставляется право на последнюю наибольшую ставку, то есть, возможность выиграть аукцион.
Однако совсем иначе сложились торги по продаже права требования на «Республику».

Указанные активы были проданы за 30 процентов от начальной стоимости на последнем шаге аукциона — цена снизилась с 2,56 млрд грн до 777 млн грн.

Антимонопольный комитет открыл дело и установил, что поведение трех участников торгов — компаний «Солтекс Капитал», «Фингрупп Фактор» и Толкфин «- является результатом сговора.

АМКУ собрал следующие доказательства:

  • учредителями и руководителями компаний являются родственники;
  • компании имели и других совместных работников;
  • участники торгов оказывали друг другу финансовую помощь;
  • была тесная коммуникация между участниками аукциона во время его подготовки, в частности электронная переписка между «Фингрупп Фактор» и «Толкфин»;
  • использование компаниями одних и тех же средств связи;
  • согласованное поведение компаний во время самих торгов.

Согласно закону на всех трех нарушителей наложены штрафы в размере около 10% от дохода каждого из них.

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Напомним, проект строительства ТРЦ «Республика» был приостановлен в 2015 году решением собственника.

В ТРЦ «Республика», который после открытия может стать крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине, будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м.

АМКУ, ТРЦ Республика
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