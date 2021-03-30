В Кремле рассказали о главном хобби Путина

Чтение является главным хобби Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью зданию «Аргументы и факты».

«Главное его хобби — это чтение. В основном это историческая литература, мемуары и прочее», — сказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что президент РФ выписывает себе газеты и достаточно часто их просматривает, хотя и получает подготовленные для него дайджесты прессы.

На вопрос о чтении на иностранных языках, пресс-секретарь ответил, что Путин «смотрит немецкие телеканалы, смотрит телеканалы на английском», а также несколько раз в неделю занимается изучением английского языка.

Ранее Песков рассказывал, что Путин ежедневно занимается спортом. По его словам, президент продолжает заниматься самбо, а также плаванием и хоккеем.

Также известно, что Путин любит активный отдых на природе. Например, летом 2017 года лидер РФ отдыхал и рыбачил в Тыве. В октябре 2019 Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу побывали в сибирской тайге и собирали грибы, а в марте этого года министр и президент также вместе провели выходные в тайге.