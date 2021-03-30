Минфин обещает перевыполнить бюджет в I-м квартале

Плановые показатели государственного бюджета Украины на первый квартал 2021 года выполнены за два дня до его завершения, сообщил министр финансов Сергей Марченко на пресс-конференции в Киеве во вторник.

«Ожидается перевыполнение по результатам первого квартала по доходам около 10 млрд грн», — заявил чиновник, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что такой результат достигнут благодаря улучшившейся работе Государственных налоговой и таможенной служб, а также росту доверия налогоплательщиков.

Марченко добавил, что на Едином казначейском счете в настоящее время находится 31 млрд грн.