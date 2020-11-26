Минфин завершил переговоры с МВФ по проекту госбюджета-2021

Министерство финансов Украины завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) в отношении основных параметров проекта государственного бюджета на 2021 год, сообщила пресс-служба Минфина.

«Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021г., что было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша», — говорится в сообщении.

Как сообщается, основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей — рамки доходов, расходов и дефицита.

Отмечается, что Минфин проводил ежедневные консультации с экспертами Фонда о возможностях финансирования дефицита и приоритетных расходов бюджета в 2021 году.

«В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ», — подчеркнули в Минфине.