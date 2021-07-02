Войти
Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского
официально
Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского
Путин не считает украинский народ недружественным
позиция
Путин не считает украинский народ недружественным

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

госфинансы
RSS

Дефицит общего фонда госбюджета вырос до 50 млрд грн

285
Дефицит общего фонда госбюджета вырос до 50 млрд грн

Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины в июне 2021 года возрос до 18,5 млрд грн, а с начала года — до 49,8 млрд грн, сообщило Министерство финансов.

«За январь-июнь 2021 года государственный бюджет исполнен с дефицитом в размере 50,4 млрд грн, в том числе общий фонд — с дефицитом в сумме 49,8 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 118,9 млрд грн», — указано в релизе на сайте Минфина в пятницу со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно им, в июне общий фонд госбюджета получил 84,9 млрд грн доходов, что на 6,9% выше росписи, а по итогам первого полугодия в госбюджет поступило 505,9 млрд грн доходов, что на 4,9% больше росписи. При этом расходы за шесть месяцев составили 558,4 млрд грн, или на 92,6% росписи за этот период.

«Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, обслуживание долга, субвенции и дотации местным бюджетам проводились в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений», — подчеркнул Минфин в релизе.

По данным министерства, фактические заимствования в общий фонд госбюджета за шесть месяцев составили 257,8 млрд грн или на 23,4% меньше плана. От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 211,4 млрд грн, в том числе в иностранной валюте — 59,7 млрд грн ($1,7 млрд та EUR 409,9 млн).

Из внешних источников Минфин привлек за указанный период 46,7 млрд грн, в частности, 34,7 млрд грн ($1,25 млрд) — через размещение восьмилетних облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под 6,875% годовых, 9,6 млрд грн — поступление средств займа МБРР для проекта «Первый займ на политику развития в сфере экономического возобновления», а также 1,1 млрд грн ($40 млн) — займ от МБРР по программе «Дополнительное финансирование проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей».

Читайте также: «Бойскауты Америки» выплатят 850 млн долларов жертвам сексуального насилия

«При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-июнь 2021-го составили 231 млрд грн (100% плана), платежи по обслуживанию — 74 млрд грн (94,5% плана)», — указало министерство.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы — 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.

Минфин, бюджет-2021
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 2 июля 2021
Четверг, 1 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

К нам задом, к лесу передом: как Украина превращается в «фасадную» демократию

Политологи в своё время много говорили о «фасадной» демократии, как характерной черте постсоветских политических систем. Что имеется в виду? Демократия существует преимущественно на показ, потому что в современном мире принято называть и легитимизировать политические системы при помощи ссылок на демократию. На деле же такая демократия лишена своего социально-экономического содержания.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Бизнес в России – привилегия украинских олигархов-2

В первой части мы рассказали, как Ахметов, Коломойский, Колесников и другие крупные бизнесмены зарабатывают десятки и сотни миллионов в России. Обзор бизнеса украинских олигархов с Россией продолжаем изучением связей Виктора Пинчука.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

The Brussels Times: Рекорд безработицы за I квартал 2021 – это не предел

Обратите внимание на очень показательное исследование рынка труда за первый квартал 2021 года, которое на днях обнародовал Госстат. Исследование Госстата уже стало сенсацией, потому что зафиксировало самый высокий уровень безработицы, начиная с 2017 года. Такая ситуация – это результат политики постоянного повышения прямых и косвенных налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016