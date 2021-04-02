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Хантер Байден допускает причастность РФ к скандалу вокруг него и украинской Burisma

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Хантер Байден допускает причастность РФ к скандалу вокруг него и украинской Burisma

Хантер Байден — сын президента США Джо Байдена — утверждает, что к истории вокруг появления предположительно его портативного компьютера, содержавшего переписку с руководством украинской газодобывающей компании Burisma, могла быть причастна Россия. При этом Хантер Байден допускает, что упомянутая переписка действительно находилась на принадлежавшем ему лэптопе. С заявлениями соответствующего содержания он выступил в интервью телекомпании CBS, выдержки из которого были распространены в пятницу.

На прямой вопрос, идет ли речь о его компьютере, Хантер Байден ответил: «Правда, не знаю». «Я действительно не знаю ответ. ...Не имею представления», — сказал сын американского лидера. В связи с этим у него поинтересовались, может ли это в таком случае быть действительно его лэптоп. «Конечно. Безусловно», — признал Хантер Байден. «Может иметься лэптоп, украденный у меня. Может быть, в отношении меня была совершена хакерская атака. Возможно, это была российская разведка», — добавил сын главы администрации США.

Напомним, что в ходе избирательной кампании в США в 2020 году демократ Джо Байден и его сын Хантер стали фигурантами скандала, связанного с Украиной. Республиканская партия США заостряла внимание на том, что Джо Байден, будучи вице-президентом, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении Burisma. В ее правление в 2014 году вошел Хантер Байден. Шокин в итоге был уволен, а расследование дела приостановили.

Республиканцы в США подчеркивали, что Хантеру Байдену в Burisma платили до $50 тыс. в месяц, хотя он не имел никакого опыта работы в нефтегазовой сфере. Это дало повод обвинять Байдена-старшего в том, что он и его сын были вовлечены в коррупционные схемы на Украине. Сами они это отрицают.

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В октябре в СМИ попала электронная переписка Хантера Байдена, содержавшаяся на предположительно принадлежавшем ему лэптопе, который был сдан в ремонт в Делавэре. В этом штате проживают Байдены. Из переписки следует, в частности, что Хантер Байден мог организовать для представителя Burisma встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США. В другом послании у Байдена-младшего спрашивали совета по поводу того, каким образом можно использовать его влияние «от лица компании» Burisma.

Россия, Хантер Байден
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Пятница, 2 апреля 2021
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