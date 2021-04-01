На 87 округе возобновили подсчет голосов – лидирует Вирастюк

На 87 округе в Ивано-Франковской области по состоянию на утро четверга кандидат партии «За будущее» Александр Шевченко вышел на второе место, обогнав кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского и набрав 28,83% голосов, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии.

Согласно обнародованным данным на сайте Центризбиркома общее количество посчитанных комиссией бюллетеней по состоянию на утро, 1 апреля, составляет 71,79%.

На первом месте остается кандидат «Слуги народа» Василий Вирастюк с 31,30%.

На второе место вышел Александр Шевченко из партии «За будущее», который набрал 28,83% и обогнал представителя «Свободы» Руслан Кошулинский (28,80%).