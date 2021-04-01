ООН не исключает начала в Мьянме гражданской войны

Противостояние в Мьянме может перерасти в гражданскую войну беспрецедентного масштаба, сообщила специальный посланник главы ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер. Число погибших достигло 520.
«Военные лидеры показали, что не способны управлять страной. ...Мы слишком долго стояли в стороне, пока происходили нарушения прав человека и серьезные международные преступления со стороны военных Мьянмы»,— сказала спецпосланник. Ее слова приводятся на сайте ООН. Она добавила, что некоторые этнические вооруженные организации занимают сторону оппозиции, «увеличивая возможность гражданской войны беспрецедентного масштаба».
1 февраля военные Мьянмы обвинили гражданскую власть в манипуляциях во время выборов. Они объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему ВС Мин Аун Хлаину. После переворота в крупных городах страны начались акции протеста против военных, которые заканчивались столкновениями с силами безопасности.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016