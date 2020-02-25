У СНБО есть списки всех украинцев, получивших паспорта РФ

Российская Федерация выдала порядка 156 тысяч российских паспортов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В СНБО Украины есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью Лliga.net.

«Мы внимательно следим за количеством паспортов, которые выдаются Российской Федерацией. Это не первый пример. Они так делали во время грузинской войны и молдавского процесса. Они шантажируют людей, которые работают на территории Донецкой и Луганской областей. Платят зарплату и говорят: „Если вы не получите паспорта, мы вам не будем платить деньги“. Это сплошной шантаж со стороны РФ... Мы считаем, что их (граждан, получивших российские паспорта — ред.) довольно много. На сегодня это порядка 156 000 паспортов», — заявил Данилов.

Он подчеркнул, что Украина физически не может повлиять на этот процесс, однако в СНБО есть списки всех украинских граждан, которые получили российские паспорта. «Мы физически не можем на это повлиять. На сегодня мы разрабатываем определенные предложения, что бы мы должны были делать. У нас, кстати, есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта», — заявил секретарь СНБО.

Как сообщалось, 24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил предоставлять российское гражданство лицам, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, в упрощенном порядке. 1 мая Путин издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, которые жили в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.