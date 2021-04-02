Украина установила сразу два коронавирусных антирекорда

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано рекордных 19 893 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, впервые умерли 433 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 апреля 2021 года. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 5 040 человек; летальных случаев — 433; выздоровело — 10 287 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в пятницу утром.
Днем ранее, 1 апреля сообщалось о 17 569 новых случаях, 31 марта фиксировали 11 226 новых случаев инфицирования COVID-19, 30 марта было 10 533 новых случая инфицирования COVID-19.
По смертельных случаях предыдущий антирекорд был 421, что на 12 случаев меньше, чем сегодня.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 711 630 человек, 33 679 пациентов скончались, 1 333 370 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.
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