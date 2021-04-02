Британия сообщила о 30 случаях тромбоза после применения вакцины AstraZeneca

Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании проанализировало 30 сообщений о случаях тромбоза после вакцинации против коронавируса препаратом от англо-шведской компании AstraZeneca, говорится в еженедельном обзоре.
Эксперты изучили отчеты о случаях образования тромбов и низкого содержания тромбоцитов, поступившие до 24 марта включительно. Из них 22 сообщения касались тромбоза церебральных венозных синусов. О подобных случаях при вакцинации препаратом от Pfizer-BioNTech не сообщалось.
В марте страны начали отказываться от применения вакцины от AstraZeneca из-за сообщений о серьезных побочных эффектах у вакцинированных, таких как образование тромбов и нарушение свертываемости крови у вакцинированных. В некоторых случаях они привели к смерти. В частности, вакцинацию англо-шведским препаратом приостановили Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия, Германия, Франция, Испания.
Однако позже Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом от AstraZeneca и риском образования тромбов нет.
После сообщений о случаях тромбоза у привившихся этой вакциной европейцы стали терять доверие к ней. В частности, стали меньше довеять AstraZeneca в Германии, Франции, Испании и Италии.
В конце прошлого месяца разработчик решил переименовать вакцину AstraZeneca на Vaxzevria.
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