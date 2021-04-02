Войти
Украина продолжит договариваться о перемирии на Донбассе
официально
Украина продолжит договариваться о перемирии на Донбассе
Байден представил план собственной «Большой стройки» на $2 трлн
инициатива
Байден представил план собственной «Большой стройки» на $2 трлн

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

медицина
RSS

Разработчик «Спутника V» начал тестировать вакцину от коронавируса в виде капель

321
Разработчик «Спутника V» начал тестировать вакцину от коронавируса в виде капель

Российский Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V») получил патент на вакцину в виде капель в нос, заявил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, сейчас начинаются доклинические испытания этой формы вакцины.

«Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания»,— сказал Гинцбург «РИА Новости». Он заявил, что головная боль и повышение температуры, проявляющиеся после вакцинации внутримышечно, будут отсутствовать при введении вакцины через нос.

Читайте также: В Украине зафиксирован исторический максимум обращений за экстренной медпомощью

Гинцбург отметил, что целью прививочной кампании в России должна стать «вакциноуправляемость» распространения инфекции. Он рассчитывает на вакцинацию 60% населения России к концу лета. Ранее глава местного Минздрава Михаил Мурашко говорил, что 60% россиян планируется привить к концу полугодия.

Спутник V
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 2 апреля 2021
Четверг, 1 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях». В результате – работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK. Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение – вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб. Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

По официальной информации Минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений «Украинского выбора», поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком “Украинского выбора” принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму. В то же время ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016