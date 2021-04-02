Разработчик «Спутника V» начал тестировать вакцину от коронавируса в виде капель

Российский Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V») получил патент на вакцину в виде капель в нос, заявил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, сейчас начинаются доклинические испытания этой формы вакцины.

«Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания»,— сказал Гинцбург «РИА Новости». Он заявил, что головная боль и повышение температуры, проявляющиеся после вакцинации внутримышечно, будут отсутствовать при введении вакцины через нос.

Гинцбург отметил, что целью прививочной кампании в России должна стать «вакциноуправляемость» распространения инфекции. Он рассчитывает на вакцинацию 60% населения России к концу лета. Ранее глава местного Минздрава Михаил Мурашко говорил, что 60% россиян планируется привить к концу полугодия.