В Сербию доставили первую партию российской вакцины

Первая партия российской вакцины «Спутник V» в количестве 2,4 тыс. доз поступила в Институт вирусологии «Торлак» в Белграде. Об этом сообщил в среду госсекретарь (заместитель главы) Министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек.

«Сегодня отличный день для нас. Поступили 2,4 тыс. доз российской вакцины «Спутник V». Через день-два ожидается разрешение на употребление, поэтому с начала января мы сможем начать вакцинацию препаратом «Спутник V», — заявил Джерлек, которого цитирует ТАСС.

Большие упаковки красного цвета были доставлена в Институт вирусологии «Торлак» в Белграде почтовой службой DHL. В присутствии камер одну из упаковок открыли и продемонстрировали коробки с препаратом «Спутник V». Как заявил ранее министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар, исследование Агентством по медикаментам Сербии российской вакцины, которое продолжается с 4 декабря, находится на финальной стадии и будет завершено в первые дни нового года.

24 декабря в Сербии стартовала вакцинация препаратом американской компании Pfizer. Как ранее сообщил президент Сербии Александар Вучич, его страна заплатила Евросоюзу за разработку вакцины €2 млн, а затем еще €4,87 млн по программе COVAX, но получила в два раза меньше доз, чем заказывала — 4,8 тыс. вместо 10 тыс.

4 декабря в Сербию прибыли первые 20 доз «Спутника V». Их все еще исследуют местные специалисты, чтобы принять решение, можно ли этот препарат использовать для вакцинации населения страны.