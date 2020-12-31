Россия договорилась о поставке своей вакцины в Боливию

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал контракт с властями Боливии на поставку в страну 2,6 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте препарата.
Отмечается, что подписанное соглашение позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения Боливии.
Накануне бразильская компания Uniao quimica обратилась в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) за разрешением на проведение в Бразилии третьего этапа клинических испытаний вакцины «Спутник V». Заявку должны оценить в течение 72 часов. В надзорном органе должны будут проверить число добровольцев и место, где будет проходить исследование. Разрешение агентства необходимо для регистрации препарата на территории страны.
Вакцину «Спутник V» разработал российский Центр им. Н.Ф. Гамалеи и РФПИ. Заявки на приобретение 1,2 млрд доз вакцины поступили от более чем 50 стран, говорится на сайте вакцины.
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