МИД хочет, чтобы США помогли вернуть Донбасс и Крым

Украина надеется на безотлагательное участие США в процессе деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Одно из ключевых ожиданий Украины... это более активное и, что важно, безотлагательное участие Америки в деоккупации (Донбасса — Ред.) и Крыма», — сказал Кулеба в интервью Kyiv Post, опубликованном в пятницу.
Он подчеркнул, что безопасность в Украине означает безопасность для Европы и всего евроатлантического сообщества.
«Мы все еще ждем конкретных и правильных шагов администрации США», — подчеркнул глава МИД Украины.
Отметим, что посольство США в Украине сегодня выразило протест из-за проведения Российской Федерацией призывной кампании в оккупированном Крыму. Дипломаты отмечают, что полуостров остается украинской территорией.
Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.
Американские дипломаты отметили, что своим заявлением присоединяются к «решительному протесту» Министерство иностранных дел Украины против 12-й незаконной призывной кампании в Крыму.
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