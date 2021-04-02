МИД хочет, чтобы США помогли вернуть Донбасс и Крым

Украина надеется на безотлагательное участие США в процессе деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Одно из ключевых ожиданий Украины... это более активное и, что важно, безотлагательное участие Америки в деоккупации (Донбасса — Ред.) и Крыма», — сказал Кулеба в интервью Kyiv Post, опубликованном в пятницу.

Он подчеркнул, что безопасность в Украине означает безопасность для Европы и всего евроатлантического сообщества.

«Мы все еще ждем конкретных и правильных шагов администрации США», — подчеркнул глава МИД Украины.

Отметим, что посольство США в Украине сегодня выразило протест из-за проведения Российской Федерацией призывной кампании в оккупированном Крыму. Дипломаты отмечают, что полуостров остается украинской территорией.

Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

Американские дипломаты отметили, что своим заявлением присоединяются к «решительному протесту» Министерство иностранных дел Украины против 12-й незаконной призывной кампании в Крыму.