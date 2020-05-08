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Помпео подтвердил поддержку Украины по Донбассу и Крыму

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Помпео подтвердил поддержку Украины по Донбассу и Крыму

США продолжат оказывать поддержку Украине и наращивать давление на Россию в вопросах Донбасса и Крыма, заявил госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, сообщил американский госдепартамент.

«Госсекретарь высоко оценил дипломатию Украины в условиях неизменного и продолжающегося агрессивного поведения России. Он вновь заявил о решительной поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, и подчеркнул, что Соединенные Штаты будут усиливать давление на Россию, в том числе посредством санкций, до тех пор, пока Россия не выполнит минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма», — говорится в сообщении госдепа.

Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули сохраняющуюся важность смягчения последствий COVID-19, и госсекретарь настоятельно призвал к достижению в Украине «дальнейшего прогресса в области верховенства права и экономических реформ», сообщает госдеп.

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Помпео, согласно сообщению, также «осудил усилия России и ее доверенных лиц по использованию пандемии COVID-19 для дезинформации и дальнейшего ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и гуманитарных организаций на востоке Украины».

США, Крым, Донбасс, Майк Помпео
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