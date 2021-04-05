Задержанные в Дубае за съемки в голом виде «россиянки» оказались украинками

В Объединенных Арабских Эмиратах задержаны 11 гражданок Украины, консульство Украины в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных — одиннадцать гражданок Украины», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник.

По словам спикера МИД, украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела. Николенко добавил, что 6 апреля украинский консул должен посетить задержанных.

Ранее информация о задержании «россиянок» появилась в СМИ. Поводом для задержаний стал видеоролик, в котором девушки позируют обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубай Марина.

О том, что задержанные не россиянки, сообщают также российские СМИ. После съемки в обнаженном виде в Дубае задержали только одного гражданина России, среди задержанных девушек россиянок нет. Об этом РБК сообщил вице-консул России в Дубае Иван Губанов.

«По последним данным из полиции Дубая, среди задержанных гражданок России нет. Есть один задержанный гражданин России, далее с ним будут вестись следственные действия в соответствии с законодательством ОАЭ, это небыстрый процесс», — указал Губанов.

«РИА Новости» со ссылкой на российское генконсульство уточняет, что задержанный гражданин России был организатором видеосъемки.