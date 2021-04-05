Ермак подтвердил информацию о переговорах Зеленского, Макрона и Меркель без Путина

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил информацию СМИ о том, что скоро состоятся трёхсторонние переговоры между президентами Украины, Франции и канцлером Германии. Без президента РФ.

«Консультации с партнерами Украины по Нормандскому формату (политическими советниками лидеров Нормандского формата) происходят еженедельно и по нескольку раз на неделе. На прошлой неделе я два или три раза разговаривал с представителями Франции и Германии. И я думаю, что видеоконференция или переговоры трех стран Германии, Франции и Украины состоятся очень скоро», — цитирует Ермака пресс-служба президента.

Он добавил, что Украина «будет продолжать переговоры в Нормандском формате на уровне как политических советников, так и президентов».

«Украина желает мира, мы должны остановить войну, вернуть все наши земли и всех наших людей. Мы не остановимся, пока не достигнем этого результата», — сказал глава ОП.

Активизация международных контактов с западными партнерами происходит на фоне обострения в зоне ООС и стягивания российских войск к украинской границе.