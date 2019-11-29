Полиция Дубая закупит новые электрокары Tesla Cybertruck

Полицейский департамент Дубая закупит електропикапы Tesla Cybertruck для служебного пользования.

В посте полиции в Twitter пока есть только подпись «2020» и фото автомобиля Cybertruck с надписью Police. В полиции не уточнили, какое именно количество машин пополнит ее парк.

В то же время начальник полиции Дубая Абдулла Халифа Аль Марри сообщил СМИ, что на Cybertruck будут патрулировать улицы в туристических районах. Среди них Бурдж Халифа, бульвар шейха Мухаммеда бен Рашида и пляж Джумейра.

Сейчас в арсенале автомобилей полиции Дубая есть Bugatti Veyron, Aston Martin One-77, BMW i8, Ferrari LaFerrari, Lamborghini Aventador, Lykan HyperSport и другие.

Напомним, что 22 ноября Маск представил электрический пикап Cybertruck с футуристичным дизайном — для дверей авто используется тот же сплав, что для ракет SpaceX, но стекло на презентации все же разбили.

Самая дешевая модель Cybertruck обойдётся в 39990 долларов, а старшая комплектация с запасом хода в 804 километра будет начинаться от 69990 долларов.