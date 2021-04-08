В Италии задержали 70 человек по подозрению в связях с калабрийской мафией

Итальянские карабинеры и сотрудники Финансовой гвардии (силовое подразделение Минфина) задержали 70 человек из-за их возможной причастности к деятельности калабрийской мафии «Ндрангета». Об этом в четверг сообщили местыне СМИ.
Проведение спецоперации по задержанию предполагаемых членов преступной группировки координировали управления по борьбе с мафией в Риме, Неаполе, калабрийских провинциях Катандзаро и Реджо-ди-Калабрия. Задержанных подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов от продажи нефтепродуктов. Правоохранители также изъяли у них крупные суммы денег и наложили арест на принадлежащие им компании и объекты недвижимого имущества на общую сумму около €1 млрд.
«Ндрангета» считается одной из самых влиятельных теневых организаций Италии и всей Европы. В январе в городе Ламеция-Терме (южная область Калабрия) начался крупнейший за последние годы процесс над причастными к кланам этой преступной группировки. Перед судом предстанут более 300 человек, обвинение включает более 400 пунктов. Ожидается, что судебный процесс будет длиться по меньшей мере три года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016