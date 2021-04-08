Арестович озвучил украинскую версию гибели ребенка на Донбассе

Согласно версии украинской стороны, гибель ребенка на оккупированном Донбассе произошла в результате детонации взрывного устройства, найденного во дворе. Речь идет о гибели пятилетнего мальчика в поселке Александровское в районе оккупированного Енакиево.
Об этом в эфире «Громадьского радіо» рассказал советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
По его словам, ребенок погиб от взрывного устройства, который нашел во дворе.
«Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, из-за которых погибают граждане Украины, в том числе 5-летний ребенок», — отметил Арестович.
Напомним, украинская сторона опровергает причастность к гибели мальчика. По данным миссии ОБСЕ, сотрудники морга в Донецке сообщили, что у ребенка были множественные осколочные ранения.
При этом оккупанты критикуют методы ОБСЕ, поскольку считают, что наблюдатели должны были лично приехать на место трагедии, а не обзванивать свидетелей по телефону. Боевики утверждают, что мальчик погиб после того, как якобы украинский беспилотник сбросил мину.
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