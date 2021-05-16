Украина престанет штрафовать за въезд на Донбасс через Россию

Украина планирует внести изменения в законодательство и отменить штрафы за въезд на неподконтрольные территории Донбасса через Россию, это может произойти летом, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Люди вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию. А это большая проблема, которая связана с тем, что, согласно действующему украинскому законодательству, граждане, которые выезжают через территорию России из ОРДЛОили, наоборот, в ОРДЛО, штрафуются. Это проблема известная, и вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников работает над этой проблемой. Он считает ситуацию недопустимой... Когда я задавал ему (Резникову — ред.) этот вопрос, он надеется, что летом эта ситуация будет разрешена», — заявил Арестович в эфире телеканала «Дом».
Он добавил, что снятие этого запрета необходимо согласовывать с рядом ведомств, однако ситуация держится на контроле.
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