Кремль считает ситуацию в Украине опасной для России

Москва полагает, что Киев может попытаться решить внутренние проблемы силовым путем, в этом случае ситуация будет представлять опасность для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем», — сказал он.
Он также назвал Украину страной, где «вот-вот может возобновиться гражданская война».
Песков отметил, что перемещения российских войск в пределах собственной территории не должны беспокоить другие государства, и Россия ни для кого не представляет угрозу.
Напомним, в конце марта The New York Times сообщила, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской и Воронежской областях, а также в Крыму. Всего, поданным газеты, вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.
Также расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о переброске военных в Ростовскую область, причем, по ее сведениям, у некоторых машин были закрыты номера.
Представитель Белого дома Джен Псаки говорила, что сейчас у границ с Украиной сосредоточено максимальное с 2014 года число российских военных.
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