Власти пока не планируют закрывать храмы на Пасху

В Украине 2 мая будет Пасха. В Министерстве здравоохранения рассказали, какие могут быть ограничения на праздник.
Об этом РБК-Украина заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
В вопросе проведения пасхальных праздников предстоит найти самое оптимальное и компромиссное решение, сообщил он.
Сейчас для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения, если они находятся в «желтой» или «красной» зонах. Но священнослужители наверняка буду просить смягчить ограничения на период Пасхи, говорит главный санврач.
«Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году», — сказал Ляшко.
По словам санврача, закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют. Решение о формате и перечне ограничений на праздники в Минздраве ожидают наработать в течение недели.
Для этого идут переговоры с религиозными организациями и лидерами. Но, как считает Ляшко, это будет «тяжелый диалог».
Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 7856 новых случаев коронавируса.
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