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Байден готов сделать Украину приоритетом международной политики

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Байден готов сделать Украину приоритетом международной политики

Один из претендентов на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден готов сделать Украину приоритетом международной политики в случае победы.

Совет по международным отношениям США (CFR) опросил кандидатов от Демократической партии (всего их номинируется 24) об их позициях и, в частности, намерениях противостоять российской агрессии против Украины.

«Я сделал бы Украину приоритетом международной политики», — заявил Джо Байден, цитирует «Голос Америки».

«В военной сфере я предоставил бы помощь от США в сфере безопасности, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также бы расширил успешное обучение вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена», — добавил он.

«В экономической сфере я работал бы над увеличением западных прямых инвестиций и поддерживал бы энергетическую независимость Украины от России, особенно если „Северный поток 2“ будет построен в этом году, что значительно помешает доступу Украины к российскому газу», — сказал Байден.

Он уточнил также: «Я бы обеспечил, чтобы помощь США Украине предоставлялась лишь при условии антикоррупционных реформ, включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов».

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«Я поддержал бы гораздо более мощную роль США наряду с Францией и Германией в переговорах с Россией. Чтобы дипломатия работала, нам нужен больший рычаг относительно Москвы и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну, которая продолжается в Украине», — заявил Байден.

«Наша стратегическая цель — поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок», — добавил он.

Джо Байден
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Комментарии (2)
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Гость
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 31 минута назад

RU . В ПРИРОДЕ СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО ОДИН ПРИОРИТЕТ.........БОГ ДЕТИ ВНУКИ.........

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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 37 минут назад

RU. НИКОГДА НЕ БУДЕТ СКРЫТЫЙ ОККУПАНТ ЕВРЕЙ ЗЕЛЕНСКИЙ СЛУЖИТЬ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ ВСЕГДА БУДУТ ТОЛЬКО МАСКИ ШОУ РАДИ КОРЫТА И ДОГОВОРНЯКА С ПУТИНЫМ ТРАМПОМ КОЛОМОЙСКИМ ГРОЙСМАНОМ ПОКА ПОСЛЕ УБИЙСТВА БЕДНОСТЬЮ ДВАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ ЖЕРТВ НЕ ПОДОХНЕТ ПОСЛЕДНИЙ УКРАИНЕЦ ЕСЛИ НЕ ГОНИШЬ УБИЙЦУ С ВЛАСТИ УКРАИНЫ ТО НЕВЗИРАЯ НАТО ВЕРИШЬ ТЫ ИЛИ НЕ ВЕРИШЬ ПРИГОТОВЬСЯ ПОДЫХАТЬ.........БОГ ВСЕ ДЕТИ ВНУКИ ЧЕЛОЧЕСТВО.........

RU . ДАЙТЕ ПУТИНУ ВОДУ В АННЕКСИРОВАННЫЙ КРЫМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОРУЖИЯ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ УКРАИНЫ А ТО ОН РАСПЛАЧЕТСЯ ЕСЛИ НЕ УНИЧТОЖИТ УКРАИНУ.........БОГ ДЕТИ ВНУКИ.........

UA . ЯДЕРНА ФАШИСТСЬКА ШПАНА ВИГАНЯЄ З ВЛАДИ СЛУГ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ УКРАЇНЦІВ СТАВИТЬ ТІЛЬКИ СЛУГ ЄВРЕЙСЬКОГО НАРОДУ ЄВРЕЇВ І ЇХ РАБІВ ХОЛУЇВ СМЕРТЬ ВБИВЦЯМ ОКУПАНТАМ.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

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