Минздрав ждет вакцину Pfizer в пятницу

Министерство здравоохранения ожидает первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer от механизма COVAX в пятницу, 16 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«У нас есть подтверждение COVAX , что завтра должны приехать 117 тыс. доз. У нас уже есть соответствующие документы относительно слота самолета, но они уже столько раз переносили, начиная с 15 февраля, что уже дую на воду», — сказал он журналистам в четверг.

Кампания вакцинации в Украине началась в конце февраля. Сейчас используются два препарата — Covishield и CoronaVac.

Последней сделали пока чуть более 200 прививок.