Украина на этой неделе получит еще полмиллиона доз вакцины Pfizer

Сегодня в Украину доставили вторую партии вакцины от коронавируса американской компании Pfizer. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на этой неделе Украина ожидает поставки почти полмиллиона доз данной вакцины по инициативе COVAX.
Об этом Степанов написал в Facebook.
«Только в аэропорту „Киев“ приземлился самолет с вакцинами Pfizer. В общем, на этой неделе мы ожидаем почти полмиллиона доз Pfizer по инициативе COVAX», — написал министр.
В Минздраве отметили, что новая партия состоит из 122 850 доз вакцины Pfizer.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что более 473 тысяч доз вакцины Pfizer будут предназначены для педагогов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016