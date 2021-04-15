Нацбанк Украины повысил учетную ставку

Правление Национального банка Украины (НБУ) после повышения учетной ставки в марте до 6,5%, повысило учетную ставку на 1 п.п. — до 7,5% годовых с целью приведения инфляции к цели.
«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 п.п. — до 7,5% годовых. Этот шаг направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодии 2021 года и возвращение ее к цели 5% уже в первом полугодии 2022 года», — сообщила пресс-служба банка в четверг.
Указывается, что прогноз Нацбанка предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 7,5% до конца года, так как, учитывая текущую инфляционную динамику, этого должно быть достаточно для приведения инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года.
В то же время более ощутимый рост фундаментального инфляционного давления, чем ожидается сейчас, и ухудшение инфляционных ожиданий могут требовать дальнейшего ужесточения монетарной политики, потом регулятор выразил готовность и дальше продолжать цикл повышения учетной ставки до уровня, который обеспечит возвращение инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года.
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