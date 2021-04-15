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В Украине более 1,7 млн. пенсионеров получают пенсии менее 2000 гривен

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В Украине более 1,7 млн. пенсионеров получают пенсии менее 2000 гривен

По состоянию на 1 апреля 2021 года пенсии ниже 2000 гривен получали более 1,76 млн украинцев. Это составляет почти 16% от общего числа пенсионеров.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ более 50% украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

  • до 2000 грн — 15,9%, 1 760 766 человек, средняя пенсия — 1 780,13 грн,
  • от 2001 до 3000 грн — 38,8%, 4 287 088 человек, средняя пенсия — 2 477,28 грн,
  • от 3001 до 4000 грн — 19,2%, 2 123 774 человек, средняя пенсия — 3 444,03 грн,
  • от 4001 до 5000 грн — 9,1%, 1 004 321 человек, средняя пенсия — 4 448,90 грн,
  • от 5001 до 10000 грн — 13,2%, 1 457 878 человек, средняя пенсия — 6 738,17 грн,
  • более 10000 грн — 3,8%, 419 022 человек, средняя пенсия — 13 859,43 грн.

Отметим, что по состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 11 052 849 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 724,65 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 217,14 гривен или на 6,2%.

пенсии
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