НБУ может еще больше повысить учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) может повысить учетную ставку в марте на 100 базисных пунктов — до 11% годовых с нынешних 10%, сообщила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

«В принципе большинство членов монетарного комитета и членов правления проголосовали за то, что „поднимаем на 1%, а потом, возможно, в марте еще на 1%“. Я говорю „возможно“, потому что объективно ситуация меняется, и действительно могут быть разные внешние и внутренние факторы, которые, возможно, ситуацию поправят, и такого решения принимать будет не нужно. Но по состоянию на сегодня такая необходимость существует», — сказала она в ходе форума The Banking 50 в Киеве.

Как сообщалось, НБУ 20 января повысил учетную ставку на 100 базисных пунктов — до 10% годовых.