В НБУ не исключают дальнейшее снижение учетной ставки в этом году

Глава Нацбанка Яков Смолий, заявил, что макроэкономические прогнозы позволяют снизить учетную ставку в 2020 году.
Об этом он сообщил во время выступления в парламенте.
«В этом году мы снизили ставку с 11% до 8%, а в целом с 2019-го года с 18%. Все макроэкономические прогнозы говорят о том, что у Нацбанка есть возможность снизить учетную ставку еще в этом году», — сообщает глава НБУ.
Напомним, Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 10% до 8% годовых с 24 апреля 2020-го года.
Ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что уровень учетной ставки может снизиться до 8% уже в 2020 году, ранее такое снижение планировалось не раньше 2021 года.
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