Зеленский снова заявил о желании вступить в ЕС и НАТО

Украина должна войти в состав Европейского Союза и получить План действий относительно членства в НАТО (ПДЧ), заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Если лидеры ЕС говорят, что от Украины зависит ситуация с безопасностью в Европе, если мы платим за это жертвами, а уже более 14 тыс. человек погибли, значит, мы должны иметь какой-то статус. Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях. Мы хотим быть своими. Я считаю, что мы давно этого заслужили», — заявил Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro, обнародованном пресс-службой президента.
«Считаю, что мы должны быть в Европейском Союзе, должны получить ПДЧ. Я всегда говорю, что Украина должна иметь такой статус. Это справедливо. Тогда мы будем чувствовать себя субъектами. Тогда граждане Украины никогда не будут чувствовать себя одинокими. Это важно», — добавил он.
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