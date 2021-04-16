Зеленский считает, что РФ пугает и провоцирует Украину

Россия пытается провоцировать Украину и хочет, чтобы украинцы боялись. Стягивание российских войск к украинским границам президент Украины Владимир Зеленский считает давлением.

Об этом он заявил в интервью изданию Le Figaro, сообщает пресс-служба Офиса президента.

У Украины есть разведданные, войска наращивают как в Крыму, на Донбассе, так и на границах Украины и России в различных направлениях, сообщил президент.

«Они точно стараются показать, что мы должны бояться, и они пытаются точно провоцировать нас. Мы видим, сколько выстрелов. Мы видим с оккупированных территорий снайперский огонь», — сообщил он.

Зеленский заявил, что это политическое давление, милитаризованное, психологическое.

«Почему психологическое? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же. Мало того, они «ждут», что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им «такого счастья», — заявил он.

Зеленский отметил, что риторика окружения президента Российской Федерации опасна для Украины, для Европы и, в конце концов, для России.