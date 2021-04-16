Войти
Зеленский считает, что РФ пугает и провоцирует Украину
позиция
Зеленский считает, что РФ пугает и провоцирует Украину
Байден заявил о готовности ввести новые санкции против РФ
дружба народов
Байден заявил о готовности ввести новые санкции против РФ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Вакцинация вакциной Pfizer начнется с Киевской области

353
Вакцинация вакциной Pfizer начнется с Киевской области

Вакцинация от COVID-19 вакциной производства Pfizer/BioNTech (торговое название Comirnaty) начнется 18 апреля с Киевской области, 19 апреля — по всей Украине, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

«Этой вакциной в первую очередь будут прививать персонал и жителей домов престарелых, затем — работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.

Ляшко пояснил, что вакцины будут распределены по 1170 доз в каждую из областей и Киев. Вместе с ними развезут раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.

Для перевозки первых 117 тыс. доз вакцины от Pfizer, которые Украина получила в рамках международной инициативы СOVAX, по результатам открытого тендера по проекту «Безопасные и доступные лекарства» (SAFEMed, USAID) выбрали частную логистическую компанию ООО «Фармасофт». Еженедельно или чаще эта компания будет доставлять партии вакцины с центрального склада в Киеве, где они будут храниться в морозильном оборудовании при температуре от −60°C до −80°C, на региональные склады в количестве и по графику, определенному Минздравом.

На областных складах замороженные вакцины будут храниться в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают поддержание температуры −60°C. Оттуда партии предварительно размороженной вакцины будут забирать работники мобильных бригад или другие специалисты, которые будут доставлять ее в места проведения вакцинации в термоконтейнерах с температурным режимом от + 2°C до + 8°C.

Мобильная бригада должна использовать полученную партию вакцины в течение 120 часов с момента размораживания.

Читайте также: На украинской бирже начали торговать акциями Tesla, Microsoft и Facebook

Срок хранения в термически устойчивой транспортной таре (термоконтейнере) обеспечивает поддержание температуры ниже −60°C — до 30 дней с момента доставки при условии регулярного пополнения термоконтейнера сухим льдом.

Срок хранения неразведенной размороженной вакцины при температуре от −60°C до −80°C — до шести месяцев, при температуре от +2°C до +8°C — до 120 часов (пять суток), при температуре до +25°C — до двух часов. Срок хранения вакцины после разведения — от +2°C до +25° — до шести часов.

Pfizer, Виктор Ляшко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 16 апреля 2021
Четверг, 15 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Освобождение политического эксперта Юрия Дудкина: есть три повода для сдержанного оптимизма

Политсила Медведчука продемонстрировала на примере Дудкина, что способна и умеет эффективно защищать своих сограждан. Порохоботы и «партия войны» в целом, депутаты от партии «Голос» и прочие иностранные агенты, которые радовались аресту Дудкина, в день его выхода из СИЗО испуганно замолчали.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Если завтра война, кто же наши друзья?

Сегодня не только в информационном, но и экспертном поле Украины среди прочих весьма активно продвигаются два тезиса: Первый - Вашингтон поддержит Украину в случае военного столкновения с Россией. Второй - Вашингтон дал добро на военную операцию на Донбассе. Они опасны уже по отдельности: первый - заведомо ложный, а второй является ошибочной экстраполяцией готовности Вашингтона извлекать из обострения украино-российского противостояния собственные политические дивиденды (например, блокирование «Северного Потока-2»). А вот вместе взятые они представляют собой смертельно опасную гремучую смесь.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Пятый выпуск «Паломницы»: можно ли научиться милосердию?

В русском языке слово «милостыня» и «подаяние», являются синонимами, и зачастую употребляются вместе «подаяние милостыни». На английский язык два эти слова переводятся одинаково - «alms-giving». Но в новом фильме Оксана Марченко использует именно слово «милостыня», а не «подаяние». И этот, на первый взгляд второстепенный семантический аспект играет колоссальную роль.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016