Вакцинация вакциной Pfizer начнется с Киевской области

Вакцинация от COVID-19 вакциной производства Pfizer/BioNTech (торговое название Comirnaty) начнется 18 апреля с Киевской области, 19 апреля — по всей Украине, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

«Этой вакциной в первую очередь будут прививать персонал и жителей домов престарелых, затем — работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.

Ляшко пояснил, что вакцины будут распределены по 1170 доз в каждую из областей и Киев. Вместе с ними развезут раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.

Для перевозки первых 117 тыс. доз вакцины от Pfizer, которые Украина получила в рамках международной инициативы СOVAX, по результатам открытого тендера по проекту «Безопасные и доступные лекарства» (SAFEMed, USAID) выбрали частную логистическую компанию ООО «Фармасофт». Еженедельно или чаще эта компания будет доставлять партии вакцины с центрального склада в Киеве, где они будут храниться в морозильном оборудовании при температуре от −60°C до −80°C, на региональные склады в количестве и по графику, определенному Минздравом.

На областных складах замороженные вакцины будут храниться в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают поддержание температуры −60°C. Оттуда партии предварительно размороженной вакцины будут забирать работники мобильных бригад или другие специалисты, которые будут доставлять ее в места проведения вакцинации в термоконтейнерах с температурным режимом от + 2°C до + 8°C.

Мобильная бригада должна использовать полученную партию вакцины в течение 120 часов с момента размораживания.

Срок хранения в термически устойчивой транспортной таре (термоконтейнере) обеспечивает поддержание температуры ниже −60°C — до 30 дней с момента доставки при условии регулярного пополнения термоконтейнера сухим льдом.

Срок хранения неразведенной размороженной вакцины при температуре от −60°C до −80°C — до шести месяцев, при температуре от +2°C до +8°C — до 120 часов (пять суток), при температуре до +25°C — до двух часов. Срок хранения вакцины после разведения — от +2°C до +25° — до шести часов.