На украинской бирже начали торговать акциями Tesla, Microsoft и Facebook

На украинской фондовой бирже ПФТС с 15 апреля допущено к обращению акции американских техкомпаний Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook.

Об этом сообщает пресс-служба биржи.

По результате 15 апреля котировки (best bid) упомянутых акций следующие:

Microsoft Corporation (тикер — MSFT): 7509 грн;

Advanced Micro Devices Inc (AMD): 2302 грн;

Visa Inc. (V): 6470 грн;

Tesla Inc. (TSLA): 21556 грн;

Netflix Inc. (NFLX): 15822 грн;

Facebook Inc. (FB): 8852 грн.

Отмечается, что 6 техкомпаний дополнили перечень еще 8 иностранных эмитентов: Apple Inc, BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK), BLACKROCK FUND ADVISORS, Equity Residential, FERREXPO PLC, MHP SE, STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY и U.S. Department of the Treasury.