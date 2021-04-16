На украинской бирже начали торговать акциями Tesla, Microsoft и Facebook

На украинской фондовой бирже ПФТС с 15 апреля допущено к обращению акции американских техкомпаний Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook.
Об этом сообщает пресс-служба биржи.
По результате 15 апреля котировки (best bid) упомянутых акций следующие:
Microsoft Corporation (тикер — MSFT): 7509 грн;
Advanced Micro Devices Inc (AMD): 2302 грн;
Visa Inc. (V): 6470 грн;
Tesla Inc. (TSLA): 21556 грн;
Netflix Inc. (NFLX): 15822 грн;
Facebook Inc. (FB): 8852 грн.
Отмечается, что 6 техкомпаний дополнили перечень еще 8 иностранных эмитентов: Apple Inc, BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK), BLACKROCK FUND ADVISORS, Equity Residential, FERREXPO PLC, MHP SE, STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY и U.S. Department of the Treasury.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016