В Украине снизилось чисто новых случаев инфицирования COVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 14 984 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 9 736 человек, умерло 440 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«14 984 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 апреля 2021 года. В частности, заболели 606 детей и 276 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 4 100 человек; ️летальных случаев — 440; выздоровело — 9 736 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в субботу утром.
Днем ранее, 16 апреля сообщалось о 17 479 новых заболевших в Украине, 15 апреля, министр сообщал о 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 апреля было зафиксировано 14 553 новых случая инфицирования COVID-19.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 936 228 человек, 39 536 пациентов скончалось, 1 475 556 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.
За сутки 16 апреля 2021 года в Украине привито 13 044 человека, 445 861 человек привит с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016