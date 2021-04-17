В Украине снизилось чисто новых случаев инфицирования COVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 14 984 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 9 736 человек, умерло 440 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«14 984 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 апреля 2021 года. В частности, заболели 606 детей и 276 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 4 100 человек; ️летальных случаев — 440; выздоровело — 9 736 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в субботу утром.

Днем ранее, 16 апреля сообщалось о 17 479 новых заболевших в Украине, 15 апреля, министр сообщал о 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 апреля было зафиксировано 14 553 новых случая инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 936 228 человек, 39 536 пациентов скончалось, 1 475 556 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.

За сутки 16 апреля 2021 года в Украине привито 13 044 человека, 445 861 человек привит с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек.