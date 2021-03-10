Медики в больницах Черновцов массово отказываются прививаться

В Черновицкой городской больнице № 3 ни один медик не изъявил желание вакцинироваться от коронавируса, а в городской больнице № 4 на вакцинацию записались только три работника.
Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает Укринформ.
«Вакцинация на Буковине набирает обороты. В частности, уже завтра у нас будет 9 мобильных бригад полностью готовых работать. Одновременно с этим, у нас есть несколько заведений, в которых в принципе коммуникация не производится. Достаточно сложно даже услышать аргументы медицинских работников, почему они против вакцинации. К примеру, у нас есть городская больница № 3, где пока ни один врач не изъявил желание вакцинироваться. И у нас есть городская больница № 4, где только три работника вакцинировались», — сообщила областной чиновник.
Вместе с тем она отметила, что в тех больницах, где медики одними из первых начали вакцинироваться, растет количество работников, которые записались на прививку. В ближайшее время в области начнут вакцинировать медиков призывных комиссий и работников медицинских учебных заведений.
«Кроме госпитальных баз, мы планируем вакцинировать и другие медучреждения, работников, которые не занимаются ковидом, но записались в очередь. В то же время, сегодня штабным решением мы бы хотели начать вакцинацию призывных комиссий, которые вскоре начнут работать. Важно, чтобы они безопасно работали. Уже завтра начинаем вакцинировать Кицманскую призывную комиссию. Также обращаемся и в медицинский университет, и в частные медицинские учреждения, на первом этапе мы готовы вакцинировать и их», — добавила Наталья Гусак.
Она выразила надежду, что дальнейший процесс вакцинации в регионе будет побуждать медицинских работников, которые отказываются от прививки, изменить свое мнение.
По состоянию на 10 марта в Черновицкой области зафиксировали 59 667 случаев инфицирования COVID-19. Из них 46 421 пациент выздоровел, 1 116 человек умерли.
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