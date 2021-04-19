В Украине коронавирус уже забрал жизни 40 тысяч человек

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 6 506 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 5 598 человек, умерло 214 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«6 506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 апреля 2021 года. В частности, заболели 253 детей и 98 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 387 человек; летальных случаев — 214; выздоровело — 5 598 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в понедельник утром.

Днем ранее, 18 апреля фиксировали 10 282 новых случая инфицирования COVID-19, 17 апреля было зафиксировано 14 984 новых случая инфицирования COVID-19, 16 апреля сообщалось о 17 479 новых заболевших в Украине, 15 апреля, министр сообщал о 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 953 016 человек, 40 000 пациентов скончалось, 1 487 677 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и Киеве (447).

За сутки 18 апреля 2021 года в Украине привито 1 453 человека, 450 645 человека привиты с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей).