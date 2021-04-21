Украинский консул покинул Россию после задержания в Петербурге

Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк покинул РФ после задержания в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря МИД РФ.

Эту информацию уже подтвердили в МИД Украины.

В свою очередь дипломат посольства РФ в Украине, которому Министерство иностранных дел Украины предписало покинуть территорию страны в ответ на задержание 16 апреля сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, также покинул территорию Украины в среду, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в Государственной пограничной службе Украины.

Как сообщалось, в ФСБ РФ сообщили о задержании в Санкт-Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка якобы при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал провокацией действия ФСБ в отношении Сосонюка.