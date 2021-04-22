В США задержали грабителей, укравших из банковских сейфов в Украине десятки миллионов долларов

В США были задержаны участники преступной организации, похитившие из банковских сейфов в Украине ценностей почти 170 млн грн (более $30 млн, сообщает Национальная полиция.

В преступную организацию входило не менее 25 человек. Только в 2015-2016 годах в Киеве от действий злоумышленников пострадал 51 человек.

"Организаторы группы - граждане Украины, которые одновременно имеют гражданство США, где они легализовали незаконно полученные средства. Теперь им грозит 20 лет лишения свободы. Для разоблачения и задержания злоумышленников украинские полицейские в течение трех лет тесно сотрудничали с правоохранителями нескольких стран, в частности США, Латвии, Молдовы, Македонии, Грузии, Азербайджана и Узбекистана", - говорится в сообщении.

Злоумышленники создали в 2015 году устойчивое иерархическое объединение с детальным распределением ролей каждого участника, координацией их действий, обеспечением финансирования своей деятельности и порядком распределения средств. Участники придерживались четких правил преступного объединения, мер конспирации и прикрытия деятельности.

"В 2015-2016 годах участники преступной организации совершили тайное хищение имущества 51 физического лица из индивидуальных банковских сейфов 10 банковских учреждений в Киеве на общую сумму 169 181 000 гривен, что составляет 34 869 000 долларов США. Кроме того, по информации украинской полиции, злоумышленники совершили преступления на территории других стран примерно на такую же сумму", - заявили в Нацполиции.

Злоумышленники похищали средства в национальной и иностранной валюте, золотые изделия, в частности ювелирные, монеты и т.д. Они также подделывали официальные документы, прежде всего - паспорта граждан Украины и документы по аренде сейфов в банковских учреждениях.

С начала 2015 года по октябрь 2018 бандиты совершали аналогичные преступления в Молдове, Беларуси, Македонии и Латвии.

"Также злоумышленники осуществили подготовку к тайному похищению имущества в особо крупных размерах из хранилищ банковских учреждений на территории Грузии, Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики. Однако им не удалось совершить похищение в связи с тем, что правоохранителей этих стран о подготовке преступлений предупредили украинские полицейские", - отметили в полиции.

Во время досудебного расследования на территории Украины следователи Нацполиции направили в суд обвинительные акты по шести человекам. Еще в отношении четырех лиц выполняются запросы об оказании международной правовой помощи, направленные на исполнение в международные дела уголовно-правового управления Департамента юстиции США.

"Запросы выполняются в отношении участников преступной организации, которые после совершения преступлений на территории Украины, с целью избежания уголовной ответственности, выехали в США. Это - трое граждан Украины, которые также являются гражданами США - двое организаторов и один исполнитель, а также еще один гражданин США. Все они покинули территорию Украины в 2015 и 2018 годах", - сообщили в Нацполиции.

С 2019 году этим лицам следователи заочно сообщили о подозрении за преступления, совершенные на территории Украины, Узбекистана и Азербайджана. Украинские полицейские собрали материалы для их привлечения за преступление, совершенное в Латвии.

В июле 2020 году их объявили в международный розыск, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также Интерпол выставил в отношении них "красные карточки".

При осуществлении досудебного расследования были арестованы и осуждены за совершение вышеуказанных преступлений еще пять человек на территории Латвии, Узбекистана и Азербайджана. Четверо из них задержаны на основании информации, переданной украинскими полицейскими.

В 2018, 2020 и 2021 годах на территории Украины правоохранители провели обыски по месту жительства участников преступной организации, в результате чего были изъяты вещественные доказательства.

Одновременно полицейские установили, что участники этой преступной организации, в том числе трое лиц с двойным гражданством Украины и США, легализовали похищенное имущество - приобрели движимое и недвижимое имущество в Украине и США, в том числе и на своих родственников.

В 2020 году Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество двух организаторов, которые находятся на территории Украины.

20 апреля 2021 по результатам международного сотрудничества, которая длилась более трех лет, Департамент юстиции США предъявил обвинения трем лицам за "отмывание" на территории США преступных доходов на сумму более 30 млн долларов.

"Подозреваемых арестовали. По месту жительства проведены обыски, изъяты орудия преступления, а также имущество, приобретенное на средства, полученные преступным путем. Теперь им грозит отбывание наказания в виде лишения свободы на срок 20 лет только на территории США", - отметили в Нацполиции.