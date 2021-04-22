Путин пригласил Зеленского приехать в Москву «в любое время»

Если президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить проблему Донбасса, сначала ему нужно встретиться с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и только потом с российским руководством. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста. Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — сказал Путин.

По словам главы РФ, «Киев в последнее время предпринял множество шагов, разрушающих отношения с Москвой», но если президент Украины Владимир Зеленский хочет начать восстановление отношений, Россия будет это приветствовать.

Путин также добавил, что предложения о переносе контактной группы по Донбассу из Минска похожи на попытку уклониться от реального решения проблем.

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».