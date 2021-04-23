Индия установила мировой рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

В Индии второй день подряд зафиксировали мировой рекорд по числу заболевших коронавирусом COVID-19 за сутки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные индийского Минздрава.
За последние 24 часа в стране выявили 332 730 новых случаев инфицирования. Накануне, 22 апреля, Индия побила мировой рекорд по числу инфицированных коронавирусом за сутки (314,8 тыс.). До этого рекорд принадлежал США, где в январе суточный прирост заразившихся достиг отметки 297,4 тыс. человек.
За минувшие сутки в Индии также был установлен рекорд по смертности от COVID-19 за сутки. По данным Минздрава, в стране скончались 2263 человека. Общее число жертв инфекции достигло 186 920 человек.
Число заразившихся коронавирусом в Индии за все время пандемии превысило 16 млн человек, из них 13,6 млн выздоровели.
Как сообщал телеканал Sky News, в последние недели власти провели ряд массовых митингов в преддверии местных выборов, а также разрешили провести фестиваль Кумбха Мела, который проходит в священном городе Хардваре на берегу Ганга. В ходе мероприятия паломники устраивают массовое омовение в реке, символизирующее очищение души и тела.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, Индия находится на втором месте в мире по числу заразившихся COVID-19 — 16,2 млн. Впереди идут только США с показателем в 31,9 млн заболевших. По показателю смертности Индия расположилась на четвертом месте — 186 920 жертв. В тройке лидеров находятся США (570 321), Бразилия (383 502) и Мексика (214 079).
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