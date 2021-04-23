СМИ сообщили о продолжении переговоров между Россией и Германией по «Спутнику V»

Переговоры между Россией и Германией по приобретению вакцины от коронавируса «Спутник V» еще не завершены, контракта нет. Об этом сообщила в пятницу газета Bild со ссылкой на источники в правительстве.
В четверг премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, находясь в Москве, сообщил о планах ФРГ приобрести в общей сложности до 30 млн доз в случае одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). По его данным, закупка может состояться в июне, июле и августе.
Bild пишет, что Кречмер не имеет отношения к переговорному процессу, который ведется на уровне федеральных властей, а не региональных. Его заявления не были согласованы с правительством страны, говорится в сообщении. «Переговоры о закупке „Cпутника V“ еще идут», — пишет газета.
В ФРГ ранее выражали принципиальную готовность использовать вакцины, разработанные за пределами ЕС, в частности российский «Cпутник V». И канцлер ФРГ Ангела Меркель, и глава Минздрава Йенс Шпан называли ключевое условие — вакцина должна иметь сертификацию ЕМА.
На сегодняшний день российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 61 стране, однако это преимущественно страны Азии и Африки.
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