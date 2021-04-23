В Украину прибыла вторая партия вакцин от COVAX – в этот раз не Pfizer

В Украину прибыла произведенная в Южной Корее партия вакцины AstraZeneca-SKBio от COVID-19 в количестве 367,2 тыс. доз, которую доставили ЮНИСЕФ совместно с ВОЗ в рамках механизма COVAX.
Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, эту партию вакцин используют для вакцинации приоритетных групп и людей в возрасте старше 65 лет.
В пресс-релизе ЮНИСЕФ уточняется, что всего до конца 2021 года в рамках COVAX в Украину будут поставлены вакцины для иммунизации 8 млн украинцев.
В ЮНИСЕФ подчеркивают, что в рамках COVAX поставляются только те вакцины от COVID-19, которые соответствуют критериям безопасности и эффективности ВОЗ.
«Важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство, — обеспечить справедливые возможности для всех. Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку, которая немедленно будет передана тем категориям, для которых она предназначается», — пояснил Ляшко, слова которого приводятся в пресс-релизе ЮНИСЕФ.
Как сообщалось, на минувшей неделе в рамках инициативы COVAX ЮНИСЕФ доставил в Украину 117 тыс. доз вакцины Pfizer.
COVAX — это глобальная инициатива, созданная для ускорения разработки и производства вакцин от COVID-19, а также для обеспечения их равномерного распределения во всем мире. Работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI), ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике вакцин от COVID-19.
Партнерами механизма COVAX выступают, в частности, производители вакцин, правительства США, Европейского Союза, Канады, Великобритании, Германии, Всемирный банк и др.
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