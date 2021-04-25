Премьер Армении объявил об отставке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к населению, опубликованном в его Facebook, объявил, что подал в отставку
«Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку», — сказал он.
Пашинян уточнил, что до внеочередных выборов в парламент, которые должны состояться 20 июня, он будет временно исполняющим обязанности главы правительства.
При этом правящая в Армении партия «Гражданский договор» примет участие в предстоящих 20 июня досрочных парламентских выборах.
«Партия „Гражданский договор“ примет участие в выборах. Я буду выдвинут на пост премьер-министра Армении», — сказал Пашинян в телеобращении в воскресенье.
Он отметил, что «только народ путем честного и справедливого голосования решит будущее страны».
В конце марта премьер говорил, что подаст в отставку, «не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы». Пашинян пообещал служить стране дальше, если его поддержат избиратели. В противном случае он передаст власть.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016