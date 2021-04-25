Премьер Армении объявил об отставке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к населению, опубликованном в его Facebook, объявил, что подал в отставку

«Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку», — сказал он.

Пашинян уточнил, что до внеочередных выборов в парламент, которые должны состояться 20 июня, он будет временно исполняющим обязанности главы правительства.

При этом правящая в Армении партия «Гражданский договор» примет участие в предстоящих 20 июня досрочных парламентских выборах.

«Партия „Гражданский договор“ примет участие в выборах. Я буду выдвинут на пост премьер-министра Армении», — сказал Пашинян в телеобращении в воскресенье.

Он отметил, что «только народ путем честного и справедливого голосования решит будущее страны».

В конце марта премьер говорил, что подаст в отставку, «не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы». Пашинян пообещал служить стране дальше, если его поддержат избиратели. В противном случае он передаст власть.