В РФ не хотят спускать Зеленского с «крючка» минских соглашений

Команда президента Украины Владимира Зеленского должна соблюдать минские соглашения в том виде, в котором они были подписаны в 2015 году и одобрены Совбезом ООН. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам российского министра, «моральная и международно-правовая правда на нашей стороне и на стороне ополчения».

«И я считаю, мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается как может. Чего стоит заявление Зеленского, когда он уже отчаялся перевернуть Минские договоренности с ног на голову, о том, что они уже не годятся, но они нам нужны, потому что в сохранении минских договоренностей гарантия того, что будут и санкции против России сохранены», — сказал министр.

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Лавров рассказал, что страны Запада пытаются убедить Москву смягчить или изменить минские договоренности, которые, по его словам, предусматривают сначала амнистию, закрепление особого статуса отдельных районов Донбасса в Конституции и только потом передачу границы под контроль Киева. Если пойти по другому пути и сначала передать границу, а потом проводить выборы, то в самопровозглашенных республиках Донбасса начнется резня, уверен министр.

«А Запад не может или не хочет заставить его выполнить Минские договоренности строго в той последовательности, которая не подлежит двоякому толкованию, которая назначена, выписана с первого шага до последнего. И контроль над границей — это самый последний шаг, когда уже у этих территорий будет особый статус, закрепленный в Конституции Украины, когда на этих территориях состоятся свободные выборы, которые должны быть признаны таковыми ОБСЕ», — убежден Лавров.