В РФ не хотят спускать Зеленского с «крючка» минских соглашений

Команда президента Украины Владимира Зеленского должна соблюдать минские соглашения в том виде, в котором они были подписаны в 2015 году и одобрены Совбезом ООН. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам российского министра, «моральная и международно-правовая правда на нашей стороне и на стороне ополчения».
«И я считаю, мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается как может. Чего стоит заявление Зеленского, когда он уже отчаялся перевернуть Минские договоренности с ног на голову, о том, что они уже не годятся, но они нам нужны, потому что в сохранении минских договоренностей гарантия того, что будут и санкции против России сохранены», — сказал министр.
Читайте также: После победы Байдена в мире улучшилось отношение к США
Лавров рассказал, что страны Запада пытаются убедить Москву смягчить или изменить минские договоренности, которые, по его словам, предусматривают сначала амнистию, закрепление особого статуса отдельных районов Донбасса в Конституции и только потом передачу границы под контроль Киева. Если пойти по другому пути и сначала передать границу, а потом проводить выборы, то в самопровозглашенных республиках Донбасса начнется резня, уверен министр.
«А Запад не может или не хочет заставить его выполнить Минские договоренности строго в той последовательности, которая не подлежит двоякому толкованию, которая назначена, выписана с первого шага до последнего. И контроль над границей — это самый последний шаг, когда уже у этих территорий будет особый статус, закрепленный в Конституции Украины, когда на этих территориях состоятся свободные выборы, которые должны быть признаны таковыми ОБСЕ», — убежден Лавров.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016